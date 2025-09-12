Ричмонд
165 тысяч 36 жителей Иркутской области проголосовали на выборах губернатора

Высокая активность избирателей отмечается в Катангском районе.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области 12 сентября проходит первый день голосования. Явка на выборах губернатора Иркутской области на 15:00 12 сентября 2025 составляет 9,02%, это 165 036 избирателей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Приангарья.

Явка на выборах губернатора Иркутской области на 15:00 12 сентября 2025.

— Высокая активность избирателей отмечается в Катангском районе с показателем в 33,83%, Балаганском муниципальном округе — 23,7% и Свирске — 19,78%, — уточнили в пресс-службе Избирательной комиссии.

В столице региона проголосовали 8,83% жителей, в Ангарском городском округе — 6,9%, в Братске — 5,85%. Таковы результаты явки на выборах губернатора Иркутской области на 15:00 12 сентября 2025.

Напомним, голосование на выборах губернатора Иркутской области проходит с 12 по 14 сентября. Избирательные участки работают с 8 утра до 20 часов вечера.