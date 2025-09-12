165 тысяч 36 жителей Иркутской области проголосовали на выборах губернатора

В Иркутской области 12 сентября проходит первый день голосования. Явка на выборах губернатора Иркутской области на 15:00 12 сентября 2025 составляет 9,02%, это 165 036 избирателей. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Приангарья.