В Новосибирске автопарк скорой помощи пополнился 23 новыми машинами

На станцию скорой помощи в Новосибирске поступили новые автомобили классов «В» и «С» на базе ГАЗ «Аврора».

На станцию скорой помощи в Новосибирске поступили новые автомобили классов «В» и «С» на базе ГАЗ «Аврора». Техника закуплена при поддержке федерального и регионального бюджетов и уже готова выйти на линии.

Губернатор Андрей Травников вручил медикам ключи от 23 современных автомобилей скорой помощи. Новые «скорые» оснащены дефибрилляторами, аппаратами ЭКГ и искусственной вентиляции лёгких, кислородным редуктор-ингалятором. В машинах класса «С» дополнительно предусмотрен аппарат для ингаляционного наркоза, сообщили в Правительстве Новосибирской области.

Транспорт распределён на станцию скорой медицинской помощи на улице Семьи Шамшиных. Здесь ежедневно дежурят до 140 бригад, которые выполняют около 2000 вызовов в сутки, обслуживая жителей Новосибирска и района.

По словам главы региона, за последние годы автопарк скорой помощи значительно обновился: с 2019 года в Новосибирскую область поступило 924 единицы техники, из которых 302 — автомобили скорой помощи. Это позволило обновить парк на 86%.

«Сегодня мы делаем очередной шаг к тому, чтобы довести его до 100%», — подчеркнул губернатор.