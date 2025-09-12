Полиция Казахстана, России и Киргизии раскрыла канал кибермошенничества

По данным казахстанского МВД, в Бишкеке удалось задержать подозреваемого по этому делу. Во время обыска в арендованной им квартире полицейские нашли сим-бокс на 32 слота, более 70 сим-карт, оформленных на чужие имена, оборудование для IP-подмены, а также компьютеры и смартфоны. По предварительной информации, за свою преступную деятельность он еженедельно получал по 500 долларов, уточнили в ведомстве.