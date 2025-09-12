Не торопитесь с выводами: действительно ли штрафные баллы повлияли на снижение числа ДТП и нарушений?

Vaib.uz (Узбекистан. 12 сентября). Министерство внутренних дел опубликовало статистику по новой системе штрафных баллов, которая с 1 июня 2025 года начала применяться к водителям. Согласно ей, каждое нарушение правил дорожного движения теперь не только влечёт за собой штраф, но и пополняет «баланс» водителя штрафными баллами. Если за год водитель наберёт 12 баллов, его лишат прав. Цель инициативы — повысить дисциплину на дорогах и снизить аварийность. Но есть одна важная деталь — штрафные баллы начисляются только в случае, если нарушение зафиксировал инспектор, а не камера.