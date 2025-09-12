Не торопитесь с выводами: действительно ли штрафные баллы повлияли на снижение числа ДТП и нарушений?

В МВД уже отчитались об успехах. По их словам, с момента запуска системы количество нарушений ПДД сократилось на 58% (с 285 тысяч до 167 тысяч), а число ДТП по вине водителей — на 36% (с 531 до 338) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
За прошедшее время только четыре водителя накопили до пяти баллов, ещё 14 — до четырёх, 129 — до трёх, 4976 — до двух, а 63 974 водителя — по одному баллу. При этом более 9 миллионов 325 тысяч водителей вообще не получили ни одного штрафного балла.
И на этом основании делается вывод: «благодаря системе штрафных баллов количество нарушений, так и число ДТП значительно снижаются». Однако здесь возникает сразу несколько серьёзных тем для обсуждения.
Основная масса нарушений ПДД в Узбекистане фиксируется не инспекторами, а камерами автоматической фиксации. И именно на них система штрафных баллов не распространяется. То есть тысячи водителей продолжают превышать скорость, проезжать на красный или нарушать разметку, но штрафные баллы им не начисляются, потому что их «поймала» камера, а не живой инспектор.
При этом снижение количества зарегистрированных нарушений может быть связано не столько с дисциплиной водителей, сколько с изменением подходов к фиксации нарушений — например с 1 июня камеры в Узбекистане перестали фиксировать наезд на дорожную разметку. И таких факторов, влияющих на снижение статистики, можно привести еще несколько.
Есть и еще один важный момент — из более чем 9 миллионов водителей лишь менее 5 000 получили два балла, а большинство — всего один. Это говорит либо о том, что система работает в очень ограниченном масштабе. Это ставит под сомнение реальную эффективность механизма как меры воздействия. Система просто не охватывает большинство нарушителей.
Поэтому радоваться красивым цифрам в отчётах рано. Система штрафных баллов, безусловно, может повысить дисциплину, но нельзя превращать её в «волшебную палочку», которой решаются все проблемы безопасности. Гораздо важнее — обучение водителей, развитие инфраструктуры, объективная и прозрачная работа инспекторов, а не просто «игра в баллы».
Вместо того чтобы приписывать все успехи одной-единственной реформе, стоило бы признать: система штрафных баллов — полезный, но пока второстепенный инструмент. Она может стать эффективной только тогда, когда будет интегрирована с системой видеофиксации. Безопасность на дорогах — это не только про баллы. Это про системный подход.