Лукашенко дал белорусам два совета, как не болеть

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что нужно делать, чтобы не болеть, передает БелТА.
Мы писали, что Лукашенко посетил реконструированный комплекс «Лошицкий» накануне Дня города Минска. И, общаясь с минчанами, глава страны призвал их вести здоровый образ жизни и дал советы, как не болеть.
Прежде всего, белорусский лидер призвал горожан активно участвовать в работах по благоустройству города.
— Субботники, субботники. Приводите в порядок, — подчеркнул он.
Лукашенко также сказал, что следует делать, чтобы не болеть.
— Надо ковыряться на земле. Чтобы не в ресторане только сидели, а на земле. И желательно — босиком. Будете ходить босиком — болеть не будете, — дал глава страны первый совет.
А затем еще Лукашенко отметил, что залогом здоровья являются также регулярные занятия спортом. Здесь он в качестве примера сказал о Китае, где физкультурой и спортом массово занимается не только молодежь, но и пенсионеры.
— Занимайтесь спортом. Я рекомендовал всегда. Два часа в день. И водите за собой своих детей. Это ради того, чтобы вы меньше валялись в больницах, чтобы вы были здоровы, — подчеркнул белорусский президент.
А затем повторил свое высказыванием о том, что главное — здоровье, а остальное можно купить.
Также Александр Лукашенко пообещал, что белорусы будут в этом году с картошкой: «Больше не допустим».
Также Александр Лукашенко поделился, что понял, чего не хватает Минску.
Кроме того, глава страны сказал, на что надо мобилизовывать, уговаривать и требовать от людей в Минске.
Еще президент побывал на свадьбе минчан и вручил им ключи от арендного жилья.
К слову, мэр Минска Кухарев сказал Лукашенко о сроке начала работ в Пищаловском замке, где раньше было СИЗО.