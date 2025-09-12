Ричмонд
Лукашенко дал белорусам два совета, как не болеть

Лукашенко сказал, что делать белорусам, чтобы не болеть.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что нужно делать, чтобы не болеть, передает БелТА.

Мы писали, что Лукашенко посетил реконструированный комплекс «Лошицкий» накануне Дня города Минска. И, общаясь с минчанами, глава страны призвал их вести здоровый образ жизни и дал советы, как не болеть.

Прежде всего, белорусский лидер призвал горожан активно участвовать в работах по благоустройству города.

— Субботники, субботники. Приводите в порядок, — подчеркнул он.

Лукашенко также сказал, что следует делать, чтобы не болеть.

— Надо ковыряться на земле. Чтобы не в ресторане только сидели, а на земле. И желательно — босиком. Будете ходить босиком — болеть не будете, — дал глава страны первый совет.

А затем еще Лукашенко отметил, что залогом здоровья являются также регулярные занятия спортом. Здесь он в качестве примера сказал о Китае, где физкультурой и спортом массово занимается не только молодежь, но и пенсионеры.

— Занимайтесь спортом. Я рекомендовал всегда. Два часа в день. И водите за собой своих детей. Это ради того, чтобы вы меньше валялись в больницах, чтобы вы были здоровы, — подчеркнул белорусский президент.

А затем повторил свое высказыванием о том, что главное — здоровье, а остальное можно купить.

Также Александр Лукашенко пообещал, что белорусы будут в этом году с картошкой: «Больше не допустим».

Также Александр Лукашенко поделился, что понял, чего не хватает Минску.

Кроме того, глава страны сказал, на что надо мобилизовывать, уговаривать и требовать от людей в Минске.

Еще президент побывал на свадьбе минчан и вручил им ключи от арендного жилья.

К слову, мэр Минска Кухарев сказал Лукашенко о сроке начала работ в Пищаловском замке, где раньше было СИЗО.

