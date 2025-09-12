Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Больше не допустим». Лукашенко пообещал, что белорусы будут с картошкой

Лукашенко пообещал больше не допустить проблем с картошкой в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал больше не допустить проблем с картошкой в стране, сообщило БелТА.

Общаясь с горожанами на церемонии открытия реконструированного историко-культурного комплекса «Лошицкий» в Минске, белорусский лидер коснулся темы уборочной кампании.

Он вспомнил, что минувшей весной в Беларуси были проблемы с наличием картофеля в магазинах. Глава страны отметил, что сейчас картошки в Беларуси вырастили достаточно, чтобы полностью закрыть потребности белорусов и поставить продукцию на экспорт.

Президент отметил, что при анализе ситуации с недостатком картофеля, было выявлено много факторов, которые к ней привели. Но пообещал, что больше власти подобного не допустят.

— Мы знаем и больше не допустим, — заявил он.

Лукашенко заметил, что по его поручению посевные площади под картофель в республике были увеличены.

— В этом году хороший урожай. Будем с картошкой, — констатировал белорусский президент.

Напомним, в конце минувшей зимы Александр Лукашенко раскритиковал власти за цены на белорусскую картошку: «Оказывается, у нас картошки нет. Выгнать руководителей!».

А еще президент рассказал, как получить небывалый урожай картошки.

Также Александр Лукашенко сказал, что понял, чего не хватает Минску.

Кроме того, глава страны сказал, на что надо мобилизовывать, уговаривать и требовать от людей в Минске.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше