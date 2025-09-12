«Больше не допустим». Лукашенко пообещал, что белорусы будут с картошкой

Президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал больше не допустить проблем с картошкой в стране, сообщило БелТА.
Общаясь с горожанами на церемонии открытия реконструированного историко-культурного комплекса «Лошицкий» в Минске, белорусский лидер коснулся темы уборочной кампании.
Он вспомнил, что минувшей весной в Беларуси были проблемы с наличием картофеля в магазинах. Глава страны отметил, что сейчас картошки в Беларуси вырастили достаточно, чтобы полностью закрыть потребности белорусов и поставить продукцию на экспорт.
Президент отметил, что при анализе ситуации с недостатком картофеля, было выявлено много факторов, которые к ней привели. Но пообещал, что больше власти подобного не допустят.
— Мы знаем и больше не допустим, — заявил он.
Лукашенко заметил, что по его поручению посевные площади под картофель в республике были увеличены.
— В этом году хороший урожай. Будем с картошкой, — констатировал белорусский президент.
