В Ханты-Мансийске отремонтируют гостиницу «Югра»

Гостиницу «Югра» откроют в 2026 году после ремонта, проведение которого отвечает задачам национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа.
Капитальный ремонт гостиничного комплекса «Югра» позволит создать новые современные номера. После обновления в отеле появится 115 номеров от «Стандарта» до «Люкса», также будет предусмотрено размещение для маломобильных групп населения. Инфраструктура комплекса, помимо гостиничных номеров, будет включать в себя конференц-зал, ресторан, бар, фитнес-зал и спа. Также гостиница заключила договор франшизы на открытие в комплексе ресторана грузинской кухни.
«Улучшение качества услуг в рамках национального проекта “Туризм и гостеприимство” остаются приоритетными задачами правительства округа, и открытие этой гостиницы — значимый шаг на пути к их реализации», — отметил губернатор Югры Руслан Кухарук.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.