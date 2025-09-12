Его повсюду узнают: вышел новый трейлер «Буратино»

На Санкт-Петербургском международном контент-форуме (СПбМКФ) рассказали о новых проектах «НМГ Кинопрокат», и главный из них — «Буратино» Игоря Волошина. Переосмысление классической сказки выйдет в российский прокат 1 января, публике презентовали новый большой трейлер картины, первый за несколько месяцев. Также показали эксклюзивный фрагмент новых «Елок», которые только в выходные закончили снимать. Об этих и других хитах проката — в репортаже «Известий».
Что показали в новом трейлере «Буратино».
Первый трейлер «Буратино» вышел в апреле, и там было прежде всего знакомство с главными героями. Собственно деревянного человечка там было очень мало, и все эти месяцы очень хотелось рассмотреть его поближе. Теперь такая возможность наконец представилась, потому что новый трейлер, хотя и длится примерно те же две минуты, сконцентрирован прежде всего на Буратино. Да, в трейлере есть отзвуки того карнавального панка, который был в ранних фильмах Игоря Волошина «Нирвана» и «Я», но главный герой находится в контрасте с той «вселенной», где ему пришлось стать деревянным мальчиком.
Буратино светел, простодушен, честен — и если кто-то ждал, что у нас будет просто еще одна версия «Пиноккио», то именно разница в фигуре протагониста делает всю погоду в данном случае. А еще танцы и песни. Если в первом трейлере была только «Бу — ра — ти — но», то здесь возникает новая музыкальная тема. Очевидно, мы знакомые с детства песни услышим в новой обработке, причем сделана она лично Алексеем Рыбниковым. Сразу после презентации на СПбМКФ трейлер был опубликован, его уже сейчас можно смотреть и подпевать.
Рузиль Минекаев снимается в фильме «Елки 12».
Следующим сюрпризом был показ эксклюзивного фрагмента комедии «Елки 12», которую только-только закончили снимать. Как ни странно, «Елки» и «Буратино» связаны самым непосредственным образом. Рузиль Минекаев, звезда «Слова пацана», в «Буратино» играет Арлекина — и в «Елках» у него тоже главная роль. «Елки» как всегда будут очень звездными, и Минекаеву нужно будет доказать, что он не менее яркий актер, чем опытный суперстар Дмитрий Нагиев — интервью с последним о его роли в «Елках» (и не только о ней) читайте в «Известиях».
Зрителям по секрету показали фрагмент нового фильма. Всего полторы минуты, но настроение они передают мгновенно.
Лео и Тиг отправляются на Байкал.
Среди других проектов, представленных на СПбМКФ, — ближайший релиз «Альтер», фантастический боевик Тимо Вуоренсолы («Железное небо»), в котором главную роль сыграл Том Фелтон (Драко из «Гарри Поттера»). В прокат он выйдет уже 18 сентября.
Новые постер и трейлер показали и о приключенческой комедии Алексея Чадова «(Не)искусственный интеллект». Это история о дружбе экспериментального робота по имени Апостол и первокурсника Жени, которого сыграл Леон Кемстач из «Слова пацана». Фильм выходит в прокат 2 октября. Главная фишка проекта — уникальный костюм антропоморфного экзоскелета робота, разработанный специально для съемок. Семейных проектов вообще будет много: «Финник 2» (23 октября), «Яга на нашу голову» (13 ноября), «Три кота. Путешествие во времени» (11 декабря) — и дальше будет еще больше.
Особый подарок аудитории — премьера тизера (на самом деле практически полноценного трейлера) мультфильма «Лео и Тиг. Дорога на Байкал». Анимационный полный метр выйдет в прокат 14 мая 2026 года, и, как ясно из названия, приключения будут разворачиваться на озере и в его окрестностях, но туда еще надо добраться. Героям нужно вернуть домой потерявшуюся нерпу Луфи. Мы встретим здесь красную панду Джу, царя обезьян Укуна, вождя табуна коней Тенгри-Хана, но самое главное — хозяина Байкала, великого дракона Лусуда. Легенду о нем создатели фильма придумали специально под проект, но она кажется аутентичной. Все это очень интригует, тем более что в тизере нам показали не всех этих персонажей.
Ну, а еще одна большая интрига — грандиозный проект «Черный шелк». Он окутан тайной, узнать о нем сейчас практически ничего невозможно, но есть дата — 21 февраля 2027. Кажется, что это еще очень нескоро, но большие проекты начинают готовить к выходу заранее. Здесь тот самый случай, и наверняка скоро подробностей об этом фильме будет больше, а пока его предшественник «Красный шелк» успешно собирает полные залы в китайских кинотеатрах. И люди продолжают идти.