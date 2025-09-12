Его повсюду узнают: вышел новый трейлер «Буратино»

Первый трейлер «Буратино» вышел в апреле, и там было прежде всего знакомство с главными героями. Собственно деревянного человечка там было очень мало, и все эти месяцы очень хотелось рассмотреть его поближе. Теперь такая возможность наконец представилась, потому что новый трейлер, хотя и длится примерно те же две минуты, сконцентрирован прежде всего на Буратино. Да, в трейлере есть отзвуки того карнавального панка, который был в ранних фильмах Игоря Волошина «Нирвана» и «Я», но главный герой находится в контрасте с той «вселенной», где ему пришлось стать деревянным мальчиком.