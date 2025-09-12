В Астрахани обнаружили растение эпохи, когда на месте города было море

Ephedra lomatolepis произрастает на высоте от 50 до 60 м над уровнем моря, что совпадает с расположением древнего побережья раннехвалынского моря, находившегося примерно на отметке 45−50 м над морем. Общая площадь популяции этого вида составляет около 100 кв. м. Места произрастания подвергаются сильнейшему нагреву и обезвоживанию в летние месяцы, поэтому растительные сообщества, как правило, моновидовые. Сейчас хвойник окаймлённый встречается только в ряде стран Центральной Азии — Казахстане, Монголии и Китае. Растение отличается высокой биомассой и выраженными лекарственными свойствами, превосходящими распространенный в Европе хвойник двухколосковый. Кроме того, оно ценно как кормовой и пескоукрепляющий кустарник. Формируемые им эфедровники (заросли — прим. ТАСС) способны эффективно бороться с выдуванием и переносом песка ветром.