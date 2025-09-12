В школе № 11 Ключевска Свердловской области обновили профильные классы

Обновленные классы естественно-научного и технологического профиля открыли в школе № 11 поселка Ключевска Свердловской области по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Березовского округа.
Такое событие стало важным шагом в реализации масштабного проекта «Уральская инженерная школа». Его цель — обеспечение подготовки высококвалифицированных рабочих и инженерных кадров. Уровень и качество их обучения будут полностью соответствовать текущим и перспективным потребностям региональной экономики, способствуя развитию промышленного сектора, успешному импортозамещению и укреплению технологического лидерства отечественных предприятий.
Презентация модернизированных кабинетов физики, информатики и труда (технологии) прошла в формате увлекательных мастер-классов. Помещения оснащены интерактивным комплексом с рельсовой системой, цифровыми лабораториями по физике для школьников и преподавателей, специализированными наборами для подготовки к ГИА, ноутбуками, образовательными модулями по робототехнике и современным 3D-оборудованием.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.