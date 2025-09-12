Ричмонд
Лукашенко сказал, что в Минске не должно быть перенаселения и засилия стекляшек

Президент Беларуси объяснил, как должен развиваться Минск.

Источник: Комсомольская правда

Во время открытия реконструированного историко-культурного комплекса «Лошицкий» президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, как должен в дальнейшем развиваться Минск, пишет БелТА.

Александр Лукашенко подчеркнул, что его политика — созидать и сохранять:

— Вот мы сохраняем свое культурное наследство, восстанавливаем, строим. Мы это будем делать и дальше.

Глава Беларуси пожелал, чтобы «Лошицкий» стал центром притяжения для жителей и гостей города. Многое уже сделали, а что-то еще предстоит реконструировать. Речь, в частности, о старой мельнице.

Александр Лукашенко сказал, что можно сделать, чтобы на мельнице «смололи зерно, собранное в Беларуси, и хлебушек этот людям предложили».

Говоря о развитии города, президент Беларуси обратил внимание на важность зеленых зон и пространства для людей:

— Может быть, кто-то совсем молодой подумает: нам бы таких «стекляшек», «бетона» побольше. А когда детки появляются (а это очень быстро происходит), вот тогда вы поймете, что такое вот это — когда можно с ребеночком куда-то выйти спокойно.

Лукашенко сказал руководству города, что не надо торопиться застраивать Минск, что политика по отношению к развитию столицы останется неизменной — ее нельзя перенаселять, застраивать «стекляшками и бетоном».

Ранее Лукашенко сказал, что понял, чего не хватает Минску.

Еще Александр Лукашенко сказал, на что надо мобилизовывать, уговаривать и требовать от людей в Минске.

Мэр Минска Кухарев сказал Лукашенко о сроке начала работ в Пищаловском замке, где раньше было СИЗО.

Также глава Беларуси сказал, от чего зависит доверие белорусов государству.

