Лукашенко сказал, что в Минске не должно быть перенаселения и засилия стекляшек

Во время открытия реконструированного историко-культурного комплекса «Лошицкий» президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, как должен в дальнейшем развиваться Минск, пишет БелТА.
Александр Лукашенко подчеркнул, что его политика — созидать и сохранять:
— Вот мы сохраняем свое культурное наследство, восстанавливаем, строим. Мы это будем делать и дальше.
Глава Беларуси пожелал, чтобы «Лошицкий» стал центром притяжения для жителей и гостей города. Многое уже сделали, а что-то еще предстоит реконструировать. Речь, в частности, о старой мельнице.
Александр Лукашенко сказал, что можно сделать, чтобы на мельнице «смололи зерно, собранное в Беларуси, и хлебушек этот людям предложили».
Говоря о развитии города, президент Беларуси обратил внимание на важность зеленых зон и пространства для людей:
— Может быть, кто-то совсем молодой подумает: нам бы таких «стекляшек», «бетона» побольше. А когда детки появляются (а это очень быстро происходит), вот тогда вы поймете, что такое вот это — когда можно с ребеночком куда-то выйти спокойно.
Лукашенко сказал руководству города, что не надо торопиться застраивать Минск, что политика по отношению к развитию столицы останется неизменной — ее нельзя перенаселять, застраивать «стекляшками и бетоном».
