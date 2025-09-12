Предпринимателям Югры расскажут об электронном документообороте

Вебинар по электронным сервисам ФНС и преимуществам электронного документооборота состоится 18 сентября для предпринимателей Ханты-Мансийского автономного округа по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономического развития региона.
Мероприятие ориентировано на руководителей, бухгалтеров и предпринимателей, которые стремятся оптимизировать административные процессы, минимизировать риски и повысить эффективность бизнеса за счет использования современных цифровых инструментов. Они узнают об электронном документообороте между хозяйствующими субъектами, взаимодействии с налоговыми органами в электронном виде и возможностях сервисов «Диадок» и «Контур. Экстерн».
Спикерами выступят представители управления ФНС России по Югре и компании «СКБ Контур», которые дадут комментарии и ответят на вопросы. Для участия в вебинаре необходима предварительная регистрация на сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.