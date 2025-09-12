Предпринимателям Югры расскажут об электронном документообороте

Мероприятие ориентировано на руководителей, бухгалтеров и предпринимателей, которые стремятся оптимизировать административные процессы, минимизировать риски и повысить эффективность бизнеса за счет использования современных цифровых инструментов. Они узнают об электронном документообороте между хозяйствующими субъектами, взаимодействии с налоговыми органами в электронном виде и возможностях сервисов «Диадок» и «Контур. Экстерн».