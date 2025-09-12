Ричмонд
В Ростове после капитального ремонта открыли Дворец спорта

Обновленный Дворец спорта в Ростове теперь готов к соревнованиям и культурным мероприятиям.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону после капитального ремонта открыли Дворец спорта. Арену полностью реконструировали и подготовили к проведению соревнований и культурных мероприятий, говорится на сайте донского правительства.

— Это второе рождение ростовского Дворца спорта. Теперь здесь все готово для больших турниров, новых рекордов и побед, — сказал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Дворец спорта открыли матчем Суперлиги по гандболу между командами «Ростов-Дон» и «Кубань». Донские спортсменки не подвели и одержали победу со счетом 42:22.

Напомним, ремонт Дворца спорта вели в течение трех лет по областной программе «Развитие физической культуры и спорта». Теперь вместимость объекта увеличилась до 4 тысяч зрителей. Кроме того, было обновлено спортивное и инженерное оборудование. Отреставрированы все исторические барельефы на фасаде.

Территорию рядом с Дворцом спорта также привели в порядок, перед зданием появился светомузыкальный фонтан.

