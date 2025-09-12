В Ростове после капитального ремонта открыли Дворец спорта

Напомним, ремонт Дворца спорта вели в течение трех лет по областной программе «Развитие физической культуры и спорта». Теперь вместимость объекта увеличилась до 4 тысяч зрителей. Кроме того, было обновлено спортивное и инженерное оборудование. Отреставрированы все исторические барельефы на фасаде.