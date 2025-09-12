Лихач из Петербурга оплатил 450 штрафов ради отпуска за границей

Приставы уточняют, что водитель долго «раскачивался». Первое время он клялся, что у него попросту нет денег. Тогда приставы обратились в суд и потребовали запретить мужчине выезжать за рубеж, а также лишить его водительских прав. О, чудо: спустя трое суток лихач все же нашел более 650 тысяч рублей и выплатил долги. Сейчас исполнительные производства закрыли.