Лихач из Петербурга оплатил 450 штрафов ради отпуска за границей

Лихач из Петербурга устал бегать от судебных приставов и согласился выплатить 450 штрафов, чтобы поехать в отпуск за границу. Известно, что у мужчины двойное гражданство. Как сообщает Moika78.ru, всего лихач накопил 370 тысяч рублей штрафов, но сверху ему накинули исполнительский сбор в 287 тысяч. После этого должник, видимо, сдался.
— Основная причина штрафов лихача — он систематически превышал допустимую скорость на дороге, — пишет издание со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП по Петербургу.
Приставы уточняют, что водитель долго «раскачивался». Первое время он клялся, что у него попросту нет денег. Тогда приставы обратились в суд и потребовали запретить мужчине выезжать за рубеж, а также лишить его водительских прав. О, чудо: спустя трое суток лихач все же нашел более 650 тысяч рублей и выплатил долги. Сейчас исполнительные производства закрыли.