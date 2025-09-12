Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лихач из Петербурга оплатил 450 штрафов ради отпуска за границей

Петербуржец с двойным гражданством накопил аж 650 тысяч рублей штрафов.

Источник: Комсомольская правда

Лихач из Петербурга устал бегать от судебных приставов и согласился выплатить 450 штрафов, чтобы поехать в отпуск за границу. Известно, что у мужчины двойное гражданство. Как сообщает Moika78.ru, всего лихач накопил 370 тысяч рублей штрафов, но сверху ему накинули исполнительский сбор в 287 тысяч. После этого должник, видимо, сдался.

— Основная причина штрафов лихача — он систематически превышал допустимую скорость на дороге, — пишет издание со ссылкой на пресс-службу ГУ ФССП по Петербургу.

Приставы уточняют, что водитель долго «раскачивался». Первое время он клялся, что у него попросту нет денег. Тогда приставы обратились в суд и потребовали запретить мужчине выезжать за рубеж, а также лишить его водительских прав. О, чудо: спустя трое суток лихач все же нашел более 650 тысяч рублей и выплатил долги. Сейчас исполнительные производства закрыли.