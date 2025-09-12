В городе Чистополе в Татарстане обновили кадровый центр «Работа России»

Кадровый центр «Работа России» открылся в городе Чистополе Республики Татарстан после модернизации, которая проводилась по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в совете Чистопольского района.
Центр оснащен современным интерактивным банком вакансий, который позволяет быстро и удобно найти подходящие предложения на рынке труда. Для самостоятельной работы и онлайн-консультаций создана специальная зона цифровых услуг. Кроме того, в учреждении организовали детский уголок.
«В обновленном кадровом центре созданы новые точки входа для соискателей, которые хотят получить новую профессию. Особое внимание уделяется поддержке участников СВО и их семей, многодетных родителей и людей с инвалидностью. Ключевая задача — работа с работодателями: поиск, подбор и подготовка кадров под конкретные задачи предприятий. Уверен, созданные условия дадут новый толчок развитию рынка труда региона», — отметил первый заместитель министра труда Татарстана Рустем Валиуллов.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.