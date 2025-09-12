Мужчина лишился 30 тысяч рублей из-за своего квадрокоптера

В Уфе выявили нарушение законодательства об использовании воздушного пространства. Об этом рассказала пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.
По данным надзорного ведомства, в минувшем июле мужчина запустил беспилотник на территории Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Нарушитель не получил необходимого разрешения в органах местного самоуправления и не уведомил службы организации воздушного движения.
— Такие обстоятельства создавали угрозу безопасности полетов и могли повлечь возникновение аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан, — считают прокуроры.
Владельца квадрокоптера привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил использования воздушного пространства». Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.