Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мужчина лишился 30 тысяч рублей из-за своего квадрокоптера

Уфимца оштрафовали на 30 тысяч рублей за запуск БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе выявили нарушение законодательства об использовании воздушного пространства. Об этом рассказала пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, в минувшем июле мужчина запустил беспилотник на территории Уфимского трамвайно-троллейбусного завода. Нарушитель не получил необходимого разрешения в органах местного самоуправления и не уведомил службы организации воздушного движения.

— Такие обстоятельства создавали угрозу безопасности полетов и могли повлечь возникновение аварийных ситуаций, а также причинение вреда жизни и здоровью граждан, — считают прокуроры.

Владельца квадрокоптера привлекли к административной ответственности по статье «Нарушение правил использования воздушного пространства». Ему назначили штраф в 30 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше