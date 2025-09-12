МВД рассказало о новой мошеннической схеме

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Мошенники под видом покупки продуктов для пожилого человека заставляют гражданина включить демонстрацию экрана телефона, после чего воруют пароли и коды доступа от банка, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Гражданину поступает звонок или сообщение от лица, представляющегося потенциальным работодателем. Периодически предлагается вакансия “помощника для пожилого человека”. В числе основных обязанностей — регулярная покупка продуктов. После получения предварительного согласия злоумышленник под предлогом удобства для составления списков покупок и перевода денег предлагает продолжить общение в мессенджере», — говорится в сообщении.
Отмечается, что для вида злоумышленник обсуждает с гражданином список покупок, после чего ему поступает сфальсифицированное СМС, имитирующее сообщение от банка о зачислении на счет значительной суммы денег. Правоохранители предупреждают, что данное уведомление является фиктивным и призвано создать у гражданина ощущение подлинной финансовой операции и доверия к «работодателю».
«Под предлогом необходимости предоставления отчета о получении денег злоумышленник в ходе телефонного разговора настоятельно требует включить функцию демонстрации экрана мобильного устройства для “подтверждения чека”, — рассказывают в управлении.
В ведомстве пояснили, что в процессе демонстрации экрана злоумышленник получает пароли, коды доступа и push-уведомления от банковских приложений пользователя.
«Чтобы обезопасить себя, рекомендуем избегать использования функции демонстрации экрана. Особенно при общении с незнакомыми людьми», — заключили правоохранители.