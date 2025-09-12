МВД рассказало о новой мошеннической схеме

Отмечается, что для вида злоумышленник обсуждает с гражданином список покупок, после чего ему поступает сфальсифицированное СМС, имитирующее сообщение от банка о зачислении на счет значительной суммы денег. Правоохранители предупреждают, что данное уведомление является фиктивным и призвано создать у гражданина ощущение подлинной финансовой операции и доверия к «работодателю».