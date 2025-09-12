Ричмонд
Десять минут — и в Минске: до городов-спутников могут пустить монорельс

МИНСК, 12 сен — Sputnik. Различные варианты скоростного транспортного сообщения Минска с городами-спутниками уже находятся на столе у президента Беларуси Александра Лукашенко, сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Sputnik.by

В пятницу белорусский лидер ознакомился с благоустройством Минска и посетил реконструированный комплекс «Лошицкий».

Думаем, как связать быстрыми техническими средствами эти районы с Минском. Или будет железная дорога, или монорельс. Посмотрим, что дешевле, что нам больше подходит. Так, чтобы люди могли из того же Дзержинска в Минск приехать за 10 минут.

сказал глава государства

Ранее неоднократно заявлялось о планах обеспечить скоростные варианты транспортного сообщения столицы с Логойском, Дзержинском, Смолевичами и другими городами-спутниками.

В частности, президент говорил об этом 30 декабря прошлого года, открывая новые станции метро. По его словам, можно продлить метрополитен в упомянутые города, сделав наземные станции.

Кроме того, 21 октября глава государства, заслушав доклад о развитии автомобильных дорог, упомянул струнный транспорт как вариант сообщения между Минском и городами-спутниками. В марте 2025 года Госстандарт сообщал, что были подготовлены стандарты по этому виду транспорта.

Также осенью 2024 года стало известно, что из столицы в эти города построят цементобетонные дороги.

