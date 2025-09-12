Ялту готовят к отопительному сезону

«Ялтинские тепловые сети» обслуживают 120 котельных и 5 центральных тепловых пунктов (на балансе 231 жилой дом и 107 объектов соцфонда), а филиал ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» — 37 котельных и 20 ЦТП (661 дом и 27 объектов соцсферы). Друзья, долги населения перед ресурсниками остаются существенными. От этого напрямую зависит качество услуг, а, значит, тепло в наших домах! Прошу оплачивать своевременно, — подчеркивает Янина Павленко.