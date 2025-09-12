В школы России не могут быть зачислены 87% детей мигрантов

«Долгие годы нелегальная миграция была как застарелая травма — болела, мешала, а реальных решений не было. Сейчас пошли первые результаты проделанной работы. Сухая цифра, но она уже значит многое: за 2025 год депортаций стало на 17% больше. Это уже не разовые акции, это системная работа. Видно, что государство вцепилось в проблему зубами и не собирается отпускать», — прокомментировал ситуацию Григорий Дрозд, общественный деятель, чемпион мира по боксу.