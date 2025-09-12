Мэр Новосибирска поздравил ветерана ВОВ Сбоева со столетием

Судьба Владимира Васильевича неразрывно связана с Новосибирским электротехническим институтом, который сегодня известен как НГТУ. Он был одним из тех, кто заложил основу инженерного образования в городе, занимая должность заместителя декана радиотехнического факультета, а затем возглавил заочный электромеханический факультет. Более сорока лет он посвятил обучению инженеров высокого уровня для всей страны.