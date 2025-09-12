Мэр Новосибирска поздравил ветерана ВОВ Сбоева со столетием

Сегодня город Новосибирск чествует Владимира Васильевича Сбоева, ветерана Великой Отечественной, выдающегося педагога и талантливого изобретателя, отмечающего свой столетний юбилей. С честью прошедший войну от Ленинграда до самого Берлина и Праги, отмеченный множеством орденов и медалей, он послевоенные годы посвятил развитию науки и подготовке специалистов.
Судьба Владимира Васильевича неразрывно связана с Новосибирским электротехническим институтом, который сегодня известен как НГТУ. Он был одним из тех, кто заложил основу инженерного образования в городе, занимая должность заместителя декана радиотехнического факультета, а затем возглавил заочный электромеханический факультет. Более сорока лет он посвятил обучению инженеров высокого уровня для всей страны.
Его авторству принадлежат разнообразные изобретения, в том числе всемирно известные «сани Сбоева». Этот уникальный снегоболотоход, способный передвигаться по снегу, льду и заболоченной местности, является настоящим триумфом инженерной мысли. Для его коллег и учеников Владимир Васильевич навсегда останется не только гениальным инженером, но и мудрым наставником, щедро делившимся своими знаниями с подрастающим поколением.
«Пожелал Владимиру Васильевичу здоровья и благополучия. Для Новосибирска он — пример поколения победителей и человек, чьё дело и память будут жить в учениках и последователях.», — написал в своем телеграм-канале мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.