Красноярский край вошел в тройку регионов-лидеров по количеству абортов в 2024 году

Параллельно с этим в регионе зафиксирован исторический минимум рождаемости. За первые шесть месяцев 2024 года коэффициент рождаемости составил 8,8 рождения на 1000 человек — самый низкий показатель с 1999 года, когда он достигал всего 9 рождений на 1000 человек.