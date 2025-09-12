Красноярский край вошел в тройку регионов-лидеров по количеству абортов в 2024 году

Согласно данным Министерства здравоохранения РФ, Красноярский край занял третье место среди всех субъектов Российской Федерации по количеству проведенных абортов за 2024 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную статистику.
В течение прошлого года в регионе было зарегистрировано 11 764 случая прерывания беременности. Несмотря на высокий абсолютный показатель, отмечается положительная динамика — по сравнению с 2023 годом количество абортов сократилось на 878 процедур (с 12 642).
В общероссийском рейтинге край уступает только Москве (20 222 аборта) и Свердловской области (16 938 абортов). Статистика демонстрирует устойчивую тенденцию к снижению числа абортов в крае, однако показатель остается тревожно высоким.
Параллельно с этим в регионе зафиксирован исторический минимум рождаемости. За первые шесть месяцев 2024 года коэффициент рождаемости составил 8,8 рождения на 1000 человек — самый низкий показатель с 1999 года, когда он достигал всего 9 рождений на 1000 человек.
Эксперты связывают эти тенденции с комплексом социально-экономических факторов, включая изменение репродуктивного поведения населения и демографические волны. В минздраве края отмечают, что работа по снижению числа абортов и поддержке материнства остается одним из приоритетных направлений региональной политики.