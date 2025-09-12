Актриса Бугулова рассказала, что звезда «Гарри Поттера» Фелтон заботился о ней во время болезни

— Меня в первую очередь удивило то, что Том оказался очень открытым, веселым и даже немного сентиментальным, абсолютно лишенным звездности. Я, конечно, предполагала, что он не похож характером на своего героя из «Гарри Поттера», но все-таки немного переживала, что не сразу смогу найти с ним общий язык на съемочной площадке. На самом же деле с Томом оказалось очень легко работать, он меня всегда поддерживал, особенно во время сложных сцен, делился своим опытом съемок. В один из съемочных дней я приболела, и он привез мне цветы и витамины на площадку. Нам всегда было о чем поболтать и над чем посмеяться.