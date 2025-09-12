В Нижегородской области марафон «Мы за ZОЖ!» собрал около 23 тысяч человек

«На празднике гости могли пообщаться с экспертами Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики и получить исчерпывающую информацию о принципах правильного питания, важности физической активности, соблюдения режима труда и отдыха и других аспектах ЗОЖ, а также о необходимости посещения медицинских организаций с профилактической целью. Массовая зарядка, мастер-классы по зумбе, танцевальные флешмобы, семейное троеборье, сдача норм ГТО и другие спортивные состязания также были неотъемлемой частью марафона», — подчеркнула главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.