В Нижегородской области марафон «Мы за ZОЖ!» собрал около 23 тысяч человек

Около 23 тыс. жителей Нижегородской области стали участниками марафона «Мы за ZОЖ!», который в течение пяти месяцев проводился по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Марафон охватил 20 наиболее крупных населенных пунктов Нижегородской области. В ходе акции в передвижных медицинских комплексах и «Шатрах здоровья» было выполнено около 11,1 тыс. диагностических исследований и проведено почти 6,5 тыс. врачебных консультаций. С пациентами общались неврологи, эндокринологи, дерматологи, педиатры, терапевты и психологи.
Также гости могли измерить артериальное давление и сатурацию крови, провести исследование глазного дна, сдать анализ крови на уровень сахара и холестерина, определить антропометрические показатели и рассчитать индекс массы тела. В мобильных комплексах гости марафона могли пройти флюорографическое и маммографическое исследования, ЭКГ, получить консультации врача-кардиолога и провести экспресс-тестирование на ВИЧ.
«На празднике гости могли пообщаться с экспертами Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики и получить исчерпывающую информацию о принципах правильного питания, важности физической активности, соблюдения режима труда и отдыха и других аспектах ЗОЖ, а также о необходимости посещения медицинских организаций с профилактической целью. Массовая зарядка, мастер-классы по зумбе, танцевальные флешмобы, семейное троеборье, сдача норм ГТО и другие спортивные состязания также были неотъемлемой частью марафона», — подчеркнула главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.