У парка Гастелло в Уфе снесут 12 многоквартирных домов

Мэр Уфы утвердил снос 12 домов у парка Гастелло.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев утвердил решение о комплексном развитии территории в Калининском районе города, ограниченной улицами Сельской Богородской, Мишкинской и Индустриальным шоссе. Проект предусматривает снос аварийных многоквартирных домов и строительство нового жилого квартала.

Под комплексную застройку отведена территория площадью 74,9 тысяч квадратных метров. Согласно документации, предельный срок реализации проекта составляет семь лет с момента заключения договора, а предельный объем жилищного строительства — 98 тысяч «квадратов».

В зону сноса попадают 12 аварийных МКД по улицам Фурманова, Мишкинской и Индустриальному шоссе, а также бывшее здание детского сада на Фурманова, 9 и гаражные массивы. Один многоквартирный дом планируется сохранить.

Территория будет предназначена для многоэтажной жилой застройки без ограничения по высоте домов. Конкретные параметры строительства определит будущий девелопер в проекте планировки. Выбор застройщика будет проведен через конкурс, который объявит управление комплексного развития территорий города.

