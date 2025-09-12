У парка Гастелло в Уфе снесут 12 многоквартирных домов

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев утвердил решение о комплексном развитии территории в Калининском районе города, ограниченной улицами Сельской Богородской, Мишкинской и Индустриальным шоссе. Проект предусматривает снос аварийных многоквартирных домов и строительство нового жилого квартала.
Под комплексную застройку отведена территория площадью 74,9 тысяч квадратных метров. Согласно документации, предельный срок реализации проекта составляет семь лет с момента заключения договора, а предельный объем жилищного строительства — 98 тысяч «квадратов».
В зону сноса попадают 12 аварийных МКД по улицам Фурманова, Мишкинской и Индустриальному шоссе, а также бывшее здание детского сада на Фурманова, 9 и гаражные массивы. Один многоквартирный дом планируется сохранить.
Территория будет предназначена для многоэтажной жилой застройки без ограничения по высоте домов. Конкретные параметры строительства определит будущий девелопер в проекте планировки. Выбор застройщика будет проведен через конкурс, который объявит управление комплексного развития территорий города.
