На дорогах Бурятии установят 5,2 километра линий освещения

Около 5,2 км линий освещения устроят на дорогах Республики Бурятии по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства региона.
Специалисты уже установили более километра линий освещения в селе Ошурково по улицам Школьной и Центральной. Также завершены работы по ремонту линии освещения в Гусиноозерске по улице Карла Маркса, а также в городе Кяхта по улицам Батурина и Маскова. В селе Михайловка будет освещен новый мост через реку Джида. Кроме того, там появится барьерное и перильное ограждение и тротуары для пешеходов.
На участках региональных дорог, проходящих через населенные пункты, также установят освещение. Например, на участке дороги Улан-Удэ — Романовка — Чита появится 11 автобусных остановок, освещение, тротуары с ограждением и пешеходные переходы. Устройство освещения запланировано и в улусе Шибертуй Бичурского района. Там дорожники установят светофоры, освещение и тротуары.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.