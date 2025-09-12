На дорогах Бурятии установят 5,2 километра линий освещения

Специалисты уже установили более километра линий освещения в селе Ошурково по улицам Школьной и Центральной. Также завершены работы по ремонту линии освещения в Гусиноозерске по улице Карла Маркса, а также в городе Кяхта по улицам Батурина и Маскова. В селе Михайловка будет освещен новый мост через реку Джида. Кроме того, там появится барьерное и перильное ограждение и тротуары для пешеходов.