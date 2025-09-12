В самолет с нунчаками, битой и кастетом. В аэропорту Ташкента рассказали, какую «запрещенку» изымают у пассажиров

С начала года только в аэропорту Ташкента было изъято 535 запрещённых предметов. В этот список попали не только классические ножи, кастеты и кинжалы, но и экзотика вроде нунчак, бейсбольных бит, электрошокеров и дубинок. Среди находок — боеприпасы и их имитации, пиротехника (хлопушки, бенгальские огни), перцовые и газовые баллончики, химические вещества, а также устройства двойного назначения — от игрушечных пистолетов и патронов-брелоков до беспилотных дронов.
«Многие из этих предметов представляют потенциальную угрозу для безопасности пассажиров и экипажа. Даже сувенирные патроны или игрушечное оружие могут вызвать подозрение, стать причиной задержки рейса или спровоцировать инцидент на борту, — пояснили в службе авиационной безопасности Uzbekistan Airports. — Соблюдение правил перевозки помогает не только быстро пройти контроль, но и напрямую влияет на безопасность всех, кто находится на борту».
В авиационной службе ещё раз напомнили: прежде чем отправляться в аэропорт, пассажирам стоит заранее ознакомиться с перечнем запрещённых к перевозке предметов. Это поможет избежать неприятных сюрпризов на досмотре и обеспечит комфортное путешествие всем участникам перелёта.