В самолет с нунчаками, битой и кастетом. В аэропорту Ташкента рассказали, какую «запрещенку» изымают у пассажиров

С начала года только в аэропорту Ташкента было изъято 535 запрещённых предметов. В этот список попали не только классические ножи, кастеты и кинжалы, но и экзотика вроде нунчак, бейсбольных бит, электрошокеров и дубинок. Среди находок — боеприпасы и их имитации, пиротехника (хлопушки, бенгальские огни), перцовые и газовые баллончики, химические вещества, а также устройства двойного назначения — от игрушечных пистолетов и патронов-брелоков до беспилотных дронов.