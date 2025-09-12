Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты назвали три эффективных способа борьбы с тараканами при помощи борной кислоты

Эксперты назвали три эффективных способа борьбы с тараканами при помощи борной кислотыБорная кислота остается одним из наиболее эффективных и доступных средств для борьбы с тараканами в домашних условиях.

Эксперты назвали три эффективных способа борьбы с тараканами при помощи борной кислоты.

Борная кислота остается одним из наиболее эффективных и доступных средств для борьбы с тараканами в домашних условиях. Как отмечают специалисты, это вещество не имеет вкуса и запаха, но при попадании в организм насекомых вызывает их гибель.

Как пишет news.ru, существует три основных способа применения борной кислоты:

Приготовление питательных шариков путем смешивания порошка с яичным желтком или картофельным пюре;

Создание сладких приманок на основе сахарного раствора;

Сухая обработка поверхностей тонким слоем порошка.

Подчеркивается, что для достижения максимального эффекта необходимо ограничить насекомым доступ к альтернативным источникам пищи и воды. В таких условиях тараканы будут вынуждены контактировать с приманками, что приведет к их уничтожению.

Отмечается, что борная кислота представляет собой безопасную альтернативу агрессивным химическим средствам и при правильном применении позволяет надолго избавиться от насекомых.