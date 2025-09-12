Эксперты назвали три эффективных способа борьбы с тараканами при помощи борной кислоты.
Борная кислота остается одним из наиболее эффективных и доступных средств для борьбы с тараканами в домашних условиях. Как отмечают специалисты, это вещество не имеет вкуса и запаха, но при попадании в организм насекомых вызывает их гибель.
существует три основных способа применения борной кислоты:
Приготовление питательных шариков путем смешивания порошка с яичным желтком или картофельным пюре;
Создание сладких приманок на основе сахарного раствора;
Сухая обработка поверхностей тонким слоем порошка.
Подчеркивается, что для достижения максимального эффекта необходимо ограничить насекомым доступ к альтернативным источникам пищи и воды. В таких условиях тараканы будут вынуждены контактировать с приманками, что приведет к их уничтожению.
Отмечается, что борная кислота представляет собой безопасную альтернативу агрессивным химическим средствам и при правильном применении позволяет надолго избавиться от насекомых.