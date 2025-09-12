Ричмонд
В Казахстане утвердили новые правила работы службы «112»

Министерство по чрезвычайным ситуациям утвердило и зарегистрировало в органах юстиции новые Правила координации деятельности дежурных диспетчерских служб и полномочий Единой дежурно-диспетчерской службы «112», передает BAQ.KZ.

Источник: Baigenews

Документ определяет единый порядок взаимодействия между экстренными службами страны. В их число входят ЕДДС, полиция, скорая медицинская помощь и медицинская авиация, службы Комитета национальной безопасности, центр поиска и спасания воздушных судов «Казаэронавигация», коммунальные аварийные службы и справочные службы операторов связи.

Теперь все структуры работают в тесной координации, что позволит оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации и угрозы для жизни и здоровья граждан. Система обеспечивает быструю передачу информации и согласованные действия через единый номер 112.

Взаимодействие организовано по трём режимам:

  • повседневная деятельность — обмен информацией и поддержание готовности;
  • повышенная готовность — усиленный мониторинг и подготовка ресурсов;
  • чрезвычайная ситуация — оперативное реагирование и мобилизация сил.

В МЧС отметили, что внесённые изменения направлены на повышение эффективности экстренного реагирования и укрепление безопасности населения по всей стране.