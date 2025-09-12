На улице Белинского в Перми начали ремонт трамвайных путей

Трамвайные пути начали обновлять на улице Белинского в Перми в соответствии с целями национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в городской администрации.
Реконструкция путей предполагает замену основания, рельсошпальной решетки и обновление контактной сети. При укладке будут использоваться бетонные шпалы, а также новый тип креплений, что продлит срок службы трамвайного пути. Использование резиновых прокладок, шумопоглощающих матов и сварка стыков обеспечит плавность хода и существенно снизит уровень шума от движения вагонов.
На время ремонта трамвайный маршрут № 8 будет временно перенаправлен в объезд по улицам Куйбышева и Революции. Добраться до улицы Сибирской пассажиры смогут на трамвае № 6, а также на автобусах № 4, 33 и 71. Кроме того, уже запущено движение по обновленным участкам трамвайных путей на улицах Борчанинова, Дзержинского и Куйбышева и поставлено 44 новых трамвая.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.