На улице Белинского в Перми начали ремонт трамвайных путей

На время ремонта трамвайный маршрут № 8 будет временно перенаправлен в объезд по улицам Куйбышева и Революции. Добраться до улицы Сибирской пассажиры смогут на трамвае № 6, а также на автобусах № 4, 33 и 71. Кроме того, уже запущено движение по обновленным участкам трамвайных путей на улицах Борчанинова, Дзержинского и Куйбышева и поставлено 44 новых трамвая.