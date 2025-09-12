В школе № 2 чеченского города Серноводское прошла акция «Внимание — дети!»

Акция «Внимание — дети!», направленная на формирование у детей культуры безопасного поведения на дорогах, состоялась в школе № 2 города Серноводское Чеченской Республики по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Серноводского района.
Мероприятие объединило более 80 учеников 1−8 классов, педагогов, представителей ГИБДД по Серноводскому району и родителей. В течение недели дети отрабатывали навыки перехода проезжей части, изучали правила использования световозвращающих элементов в темное время суток и осваивали основы безопасного поведения в транспортной среде. Сотрудники ГИБДД провели мастер-классы по правилам управления велосипедом и средствами индивидуальной мобильности, а также показали действие детских удерживающих устройств в автомобиле.
«Подобные акции являются важнейшим элементом системы профилактики дорожного травматизма. Благодаря национальному проекту мы можем использовать современные методики и оборудование для формирования устойчивых навыков безопасного поведения у детей», — отметил начальник отдела образования Серноводского района Магомед Абдусаламов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.