Психолог назвал основные факторы, которые могут осложнять отношения между мужчинами и женщинами

По мнению экспертов в области психологии, чрезмерный контроль и требование постоянного внимания со стороны женщин могут негативно влиять на отношения с мужчинами.
Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на доцента кафедры психологии труда и психологического консультирования Государственного университета просвещения Александра Кононова, многие мужчины воспринимают необходимость постоянного отчета о своем местонахождении и планах как раздражающий фактор.
Отмечается, что в ситуациях, когда партнеры живут вместе, мужчины обычно ожидают создания комфортных бытовых условий и гармоничной атмосферы в доме. Эксперт подчеркивает, что при отсутствии таких условий возникает почва для конфликтов.
При этом уточняется, что ответственность за создание уюта и взаимопонимания в отношениях лежит на обоих партнерах. По словам психолога, мужчины также несут ответственность за поддержание комфортной атмосферы в доме и построение гармоничных отношений.
Специалист добавил, что в здоровых отношениях каждый из партнеров сохраняет личное пространство и возможность продолжать жить своей жизнью, что способствует более гармоничному взаимодействию.