Молдавский актер и юморист Георге Урски находится в тяжелом состоянии: Родственники просят помощи и не могут достучаться до министра здравоохранения

Молдавский актер и юморист Георге Урски находится в тяжелом состоянии. Родственники просят о помощи.
Семья Урски просит перевести Георге в другую больницу. Близкие сообщают, что готовы платить за лечение. И выражают надежду, что информация дойдет до министра здравоохранения Аллы Немеренко.
P.S. Нет слов. Позор. Вопрос первый, почему к министру можно достучаться только подняв крик в соцсетях? Вопрос второй, что с медициной для простых смертных, если люди с деньгами и именем не получают надлежащей медицинской помощи? Но доамну Немеренко не смущает такая ситуация, она и дальше продолжит рассказывать про европейскую медицину, рассуждает t.me/wtfmoldova.
