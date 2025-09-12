Молдавский актер и юморист Георге Урски находится в тяжелом состоянии: Родственники просят помощи и не могут достучаться до министра здравоохранения

P.S. Нет слов. Позор. Вопрос первый, почему к министру можно достучаться только подняв крик в соцсетях? Вопрос второй, что с медициной для простых смертных, если люди с деньгами и именем не получают надлежащей медицинской помощи? Но доамну Немеренко не смущает такая ситуация, она и дальше продолжит рассказывать про европейскую медицину, рассуждает t.me/wtfmoldova.