«Враг, супостат, нацелился на нашу Родину». В Петербурге молебном завершили крестный ход по Невскому проспекту

Как сообщает 12 сентября корреспондент «Фонтанки», его провёл митрополит Варсонофий. После молебна он обратился к верующим:
«Александр Ярославович боролся за то, чтобы русский народ хранил верность своим духовным традициям. Он противостоял попыткам захватчиков Запада навязать чуждую нам веру. Захватить как политически, так и духовно. Он хотел видеть единое и сильное государство и заложил сильный фундамент. Мы являемся его наследниками. Нынешнее торжество — красноречивое тому подтверждение».
Выступил со сцены и губернатор Петербурга Александр Беглов: «Мы помним заветы Александра Невского. Не в силе бог, а в правде». Спикер петербургского парламента Александр Бельский добавил: «Олицетворяя связь поколений, Александр Невский спас нашу страну, спас нашу веру православную. И сейчас, когда опять попирают нашу веру, враг, супостат, нацелился на нашу Родину, мы призываем к Александру Невскому».
В крестном ходе также приняли участие спортсмены, участники соревнований имени Александра Невского. Также в колоннах шли участники СВО, активисты «Русской общины», студенты петербургских вузов. Из-за крестного хода в СПбГУ в этом году отменили первые пары.