«Враг, супостат, нацелился на нашу Родину». В Петербурге молебном завершили крестный ход по Невскому проспекту

«Александр Ярославович боролся за то, чтобы русский народ хранил верность своим духовным традициям. Он противостоял попыткам захватчиков Запада навязать чуждую нам веру. Захватить как политически, так и духовно. Он хотел видеть единое и сильное государство и заложил сильный фундамент. Мы являемся его наследниками. Нынешнее торжество — красноречивое тому подтверждение».