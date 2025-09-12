Ричмонд
«Враг, супостат, нацелился на нашу Родину». В Петербурге молебном завершили крестный ход по Невскому проспекту

Несколько десятков тысяч верующих прошли по Невскому проспекту крестным ходом. На площади Александра Невского шествие завершилось молебном.

14

Как сообщает 12 сентября корреспондент «Фонтанки», его провёл митрополит Варсонофий. После молебна он обратился к верующим:

«Александр Ярославович боролся за то, чтобы русский народ хранил верность своим духовным традициям. Он противостоял попыткам захватчиков Запада навязать чуждую нам веру. Захватить как политически, так и духовно. Он хотел видеть единое и сильное государство и заложил сильный фундамент. Мы являемся его наследниками. Нынешнее торжество — красноречивое тому подтверждение».

Выступил со сцены и губернатор Петербурга Александр Беглов: «Мы помним заветы Александра Невского. Не в силе бог, а в правде». Спикер петербургского парламента Александр Бельский добавил: «Олицетворяя связь поколений, Александр Невский спас нашу страну, спас нашу веру православную. И сейчас, когда опять попирают нашу веру, враг, супостат, нацелился на нашу Родину, мы призываем к Александру Невскому».

В крестном ходе также приняли участие спортсмены, участники соревнований имени Александра Невского. Также в колоннах шли участники СВО, активисты «Русской общины», студенты петербургских вузов. Из-за крестного хода в СПбГУ в этом году отменили первые пары.

