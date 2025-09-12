На севере Иркутской области завершился пожароопасный сезон

В некоторых районах Иркутской области завершился пожароопасный сезон. С 12 сентября его действие прекратили в Бодайбинском, Катангском, Киренском и Мамском лесничествах. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.
— В этих территориях установилась дождливая погода и отсутствует пожарная опасность. Окончание пожароопасного сезона в других регионах будет происходить в зависимости от погоды, — подчеркнул министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.
С 29 августа в лесах Приангарья не было зарегистрировано ни одного пожара. На севере региона пожароопасный сезон был открыт с 27 мая, в Киренском — с 13 мая. В общем там произошло 78 пожаров на площади 10,7 тысячи гектаров.