На севере Иркутской области завершился пожароопасный сезон

С 12 сентября его действие прекратили в Бодайбинском, Катангском, Киренском и Мамском лесничествах.

В некоторых районах Иркутской области завершился пожароопасный сезон. С 12 сентября его действие прекратили в Бодайбинском, Катангском, Киренском и Мамском лесничествах. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе правительства региона.

— В этих территориях установилась дождливая погода и отсутствует пожарная опасность. Окончание пожароопасного сезона в других регионах будет происходить в зависимости от погоды, — подчеркнул министр лесного комплекса региона Павел Кирдяпкин.

С 29 августа в лесах Приангарья не было зарегистрировано ни одного пожара. На севере региона пожароопасный сезон был открыт с 27 мая, в Киренском — с 13 мая. В общем там произошло 78 пожаров на площади 10,7 тысячи гектаров.