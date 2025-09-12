На севере Иркутской области завершился пожароопасный сезон

С 29 августа в лесах Приангарья не было зарегистрировано ни одного пожара. На севере региона пожароопасный сезон был открыт с 27 мая, в Киренском — с 13 мая. В общем там произошло 78 пожаров на площади 10,7 тысячи гектаров.