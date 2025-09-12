В Москве пройдет конференция по использованию ИИ в бизнесе

Конференция «Малое дело — большие достижения с искусственным интеллектом» состоится 23 сентября в Москве в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в департаменте экономической политики и развития столицы.
На пленарной сессии «Искусственный интеллект: новые рубежи для малого бизнеса» эксперты поговорят о тенденциях на рынке нейросетей и их роли в развитии малого бизнеса, а также поделятся лучшими практиками использования ИИ столичными бизнесменами. Основатель онлайн-курсов по нейросетям Кирилл Пшинник объяснит, как устроены нейросети и какие из них нужно использовать для решения различных задач. Он научит правильно составлять запросы и расскажет о других нюансах работы с нейросетями.
Кроме того, генеральный директор ИT-компании, специализирующейся на разработке сайтов, чат-ботов и других продуктов для бизнеса, Михаил Круглов покажет предпринимателям, как пользоваться поисковой системой на основе искусственного интеллекта. Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.