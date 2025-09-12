В Москве пройдет конференция по использованию ИИ в бизнесе

На пленарной сессии «Искусственный интеллект: новые рубежи для малого бизнеса» эксперты поговорят о тенденциях на рынке нейросетей и их роли в развитии малого бизнеса, а также поделятся лучшими практиками использования ИИ столичными бизнесменами. Основатель онлайн-курсов по нейросетям Кирилл Пшинник объяснит, как устроены нейросети и какие из них нужно использовать для решения различных задач. Он научит правильно составлять запросы и расскажет о других нюансах работы с нейросетями.