В Новосибирске лестница от станции «Южный» превратилась в «полосу препятствий»

Жители Новосибирска пожаловались на аварийное состояние лестницы, ведущей от станции «Новосибирск-Южный». По словам очевидцев, конструкции давно не ремонтировались и стали опасны для пешеходов.

Горожане сообщают, что начало лестницы завалено бетонными плитами, из-за чего людям приходится буквально протискиваться между ними. Дальнейший спуск также в неудовлетворительном состоянии: бетон крошится, перила повреждены, пишет Сиб.фм.

«Лестницу давно не ремонтировали. Теперь это не проход, а настоящая полоса препятствий — тихий ужас», — рассказал читатель Сиб.фм Дмитрий Морозов, приславший видео с места.

В РЖД изданию пояснили, что данный объект находится в собственности муниципалитета. За комментарием редакция обратилась в мэрию Новосибирска, однако на момент публикации ответа не поступило.

Ранее сообщалось о другой проблеме с инфраструктурой: жители улицы Королёва в Новосибирске добиваются ремонта участка дороги, который остаётся бесхозным около 30 лет.