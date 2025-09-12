Гастроэнтеролог опровергла связь между употреблением семечек и аппендицитом

Чрезмерное употребление семечек не является причиной развития аппендицита.
Как сообщает NEWS.ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Красногорской больницы Юлию Сластен, семечки слишком малы и полностью перевариваются до достижения аппендикса.
В то же время специалист предупредила, что чрезмерное употребление семечек (около 100 грамм и более) может вызывать нарушения пищеварения, включая вздутие живота, тошноту и проблемы со стулом. Особое внимание врач обратила на важность соблюдения питьевого режима, поскольку недостаток жидкости увеличивает риск запоров.
Отмечается, что хронические запоры могут способствовать образованию каловых камней, которые в редких случаях способны блокировать просвет аппендикса и вызывать воспаление. Регулярное потребление достаточного количества воды помогает поддерживать нормальную консистенцию стула и его продвижение по кишечнику.
Эксперт подчеркнула, что для профилактики аппендицита важнее поддерживать общее здоровье пищеварительной системы, чем ограничивать конкретные продукты питания.