Гастроэнтеролог опровергла связь между употреблением семечек и аппендицитом

В то же время специалист предупредила, что чрезмерное употребление семечек (около 100 грамм и более) может вызывать нарушения пищеварения, включая вздутие живота, тошноту и проблемы со стулом. Особое внимание врач обратила на важность соблюдения питьевого режима, поскольку недостаток жидкости увеличивает риск запоров.