Концерт певицы Ольги Бузовой отменили в Ростове из-за угрозы диверсий и БПЛА

Шоу-программу Ольги Бузовой в Ростове перенесли на 2026 год.

Источник: Комсомольская правда

Концерт певицы Ольги Бузовой, запланированный в Ростове-на-Дону на 12 сентября, отменили и перенесли на 2026 год. Причиной для такого решения послужили требования к мерам безопасности при проведении массовых мероприятий.

На одной из своих страниц в социальных сетях Ольга Бузова опубликовала письмо из полиции.

— На сегодняшний день с учетом повышенной террористической опасности и возможных угроз диверсионных актов, в том числе с использованием БПЛА, руководство управления МВД рекомендует ограничить мероприятие с участием более 50 человек или отменить выступление, — говорится в обращении ГУ МВД России по Ростову-на-Дону.

Певица согласилась с рекомендациями правоохранителей и подчеркнула, что безопасность людей — самый важный вопрос, игнорировать который она не намерена ни при каких обстоятельствах.

— Для нас в первую очередь важна безопасность нашего зрителя. Мы были вынуждены принять это нелегкое совместное с организаторами решение, — написала Ольга Бузова.

Напомним, шоу-программу «Вот она Я» планировали провести вечером 12 сентября в клубе Embargo. Со сцены должны были прозвучать известные композиции «Малополовин», «Хит парад», «WIFI», «Привыкаю», «Танцуй под Бузову», «Под звуки поцелуев» и многие другие.

Ольга Бузова — не только певица, но и актриса, дизайнер, модель, телеведущая. Почти 13 лет она работала ведущей известного реалити-шоу. Сольную карьеру Ольга Бузова ведет с 2016 года, к этому моменту выпущено уже три студийных альбома, идет работа над четвертым.

