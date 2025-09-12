В поликлинике Владимира установили устройство для проверки здоровья

Медицинский ассистент GigaDoc на основе искусственного интеллекта для проверки ключевых показателей здоровья начал работать в центральной поликлинике города Владимира в соответствии с целями национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора Владимирской области.
Комплекс определяет 12 показателей, включая индекс массы тела, давление, риск диабета II типа, уровень холестерина и гликированного гемоглобина. Устройство ускоряет первичный скрининг и позволяет выявлять факторы риска развития заболеваний. В основе работы ассистента лежит компьютерное зрение, машинное обучение, а также дистанционная фотоплетизмография, которая анализирует изменения цвета кожи и измеряет частоту сердечных сокращений, дыхание и насыщение крови кислородом.
«Сегодня искусственный интеллект начинает занимать серьезные позиции в медицине. Так, благодаря ему уже возможно проводить рентген, маммографию и КТ легких и головного мозга. Новая разработка позволяет сканировать лицо подходящих к нему граждан и выявлять предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Комплекс уже успел полюбиться гражданам, прикрепленным к центральной поликлинике города Владимира», — отметила и. о. министра здравоохранения Владимирской области Тамара Томаева.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.