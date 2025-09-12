В поликлинике Владимира установили устройство для проверки здоровья

«Сегодня искусственный интеллект начинает занимать серьезные позиции в медицине. Так, благодаря ему уже возможно проводить рентген, маммографию и КТ легких и головного мозга. Новая разработка позволяет сканировать лицо подходящих к нему граждан и выявлять предрасположенность к тем или иным заболеваниям. Комплекс уже успел полюбиться гражданам, прикрепленным к центральной поликлинике города Владимира», — отметила и. о. министра здравоохранения Владимирской области Тамара Томаева.