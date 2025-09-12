Мусор из Семикаракорска будут вывозить на другой полигон

Вывозить мусор из Семикаракорска теперь будут в Волгодонск. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Несмотря на приостановление работы полигона в Семикаракорске, бытовые отходы будут вывозить оттуда регулярно. Местный полигон остановил работу после искового заявления природоохранной прокуратуры. Выяснилось, что объект работает с нарушениями, на их устранение суд дал 60 суток.
На это время вывоз мусора будет перенаправлен в отходоперерабатывающий комплекс в Волгодонске.
«Несмотря на увеличение расстояния транспортировки отходов, регоператор будет их вывозить в плановом режиме и в соответствии с графиком. Тариф для населения при этом не увеличится — плата за вывоз мусора останется для жителей прежней», — подчеркнула Антонина Пшеничная.
