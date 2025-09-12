Ричмонд
Лукашенко сказал белорусам ковыряться в земле и сидеть на ней, а не в ресторанах.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал белорусам ковыряться в земле и сидеть на ней босиком, а не в ресторанах. Об этом, пишет БелТА, глава республики заявил во время общения с минчанами в Лошицком парке.

Город, отметил Лукашенко, стоит благоустраивать и приводить в порядок с активным участием его жителей на субботниках. Да и в целом, отметил президент Беларуси, «надо ковыряться на земле».

«Чтобы не в ресторане только сидели, а на земле. И желательно — босиком. Будете ходить босиком — болеть не будете. Мой вам совет», — уточнил Лукашенко.

Мы писали, что президент США Дональд Трамп передал в подарок Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома, а еще кепку «45 47». А на встрече с представителями Трампа во главе с Джоном Коулом было зачитано письмо от президента США и его супруги Меланьи, где упоминался день рождения Лукашенко и победа белорусской теннисистки Арины Соболенко на US Open 2025.

Ранее стало известно, что Польша закрывает границу с Беларусью как раз из-за учений. Собрали все, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025 года и сроках этого решения.

