Лукашенко сказал белорусам ковыряться в земле и сидеть на ней босиком, а не в ресторанах

Мы писали, что президент США Дональд Трамп передал в подарок Александру Лукашенко запонки с изображением Белого дома, а еще кепку «45 47». А на встрече с представителями Трампа во главе с Джоном Коулом было зачитано письмо от президента США и его супруги Меланьи, где упоминался день рождения Лукашенко и победа белорусской теннисистки Арины Соболенко на US Open 2025.