Почти 750 школ на Дону получат новое оборудование для уроков труда и ОБЗР

Новое оборудование для кабинетов «Основы безопасности и защиты Родины» (ОБЗР) и «Труд (технология)» по нацпроекту «Молодежь и дети» закупят почти 750 школ Ростовской области. Об этом сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
«Работа по оснащению началась в этом году и продлится до декабря 2027 года. Новое оборудование уже поступает в школы, используется на уроках, помогая учителям в эффективной организации учебного процесса, — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — Всего учебным оборудованием будут оснащены 743 донские школы».
Для кабинетов труда уже приобретены электролобзики, ручные электрические фрезеры, углошлифовальные машины, столы под станки, кухонные миксеры, холодильники, электрические плиты с духовкой, бытовые вытяжки, манекены для швейного дела. Кабинеты основ безопасности и защиты Родины пополнились макетами пистолета Макарова, комплектами складных шин, защитными костюмами от радиационной пыли, химических и бактериологических воздействий и другим оборудованием.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.