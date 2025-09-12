Почти 750 школ на Дону получат новое оборудование для уроков труда и ОБЗР

«Работа по оснащению началась в этом году и продлится до декабря 2027 года. Новое оборудование уже поступает в школы, используется на уроках, помогая учителям в эффективной организации учебного процесса, — рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов. — Всего учебным оборудованием будут оснащены 743 донские школы».