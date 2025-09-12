В Новосибирске открылось обновлённое реабилитационное отделение для участников СВО и инвалидов

Здесь военнослужащим и людям с инвалидностью помогают восстанавливаться по индивидуальным программам с применением современного оборудования.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников осмотрел обновлённое отделение социальной реабилитации, созданное для участников специальной военной операции и инвалидов. В центре работают зоны силовых и кардиотренировок, механотерапии, кистевой терапии, а также кабинеты для психологической и медицинской помощи.
Каждому посетителю подбирается персональная программа, включающая ортопедическую, кардиологическую, психологическую и нейрореабилитацию. Курсы проходят в полустационарном режиме, рассчитаны на 21 день и 36 мест. Для участников СВО количество заездов не ограничено.
Глава региона подчеркнул, что восстановление защитников Отечества — приоритетная задача для областного правительства. С 2023 года действует проект «Реабилитационный сертификат», по которому уже выдано 1618 документов. 326 участников СВО прошли курс реабилитации, 507 ветеранов получили социальные услуги.
Сейчас в Новосибирске функционируют три специализированных центра в Ленинском и Дзержинском районах. Ещё один объект планируется построить в Центральном округе на улице Дуси Ковальчук, его открытие запланировано на 2026 год.
По словам губернатора, спрос на реабилитационные программы постоянно растёт: чем раньше начинается восстановление после ранения, тем выше шансы вернуть человека к полноценной жизни.