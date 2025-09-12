Министр энергетики Шнипко рассказал, когда в Омской области дадут тепло

Однако даже после официального старта отопительного сезона тепло в дома приходит не сразу. В первую очередь к теплу подключают учреждения образования, здравоохранения и социальные объекты. Сроки запуска тепла в дома зависят, в том числе, и от готовности теплового узла самого дома.