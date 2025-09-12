Министр энергетики Шнипко рассказал, когда в Омской области дадут тепло

Министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко рассказал в своем телеграм-канале, когда в регионе дадут тепло. В последние дни температура воздуха значительно опустилась, а в ближайшие дни синоптики пообещали заморозки.
Как напомнил Шнипко, начало отопительного сезона привязано не к конкретным датам, а к средней температуре — для запуска отопления должна должна установиться и сохраняться в течение нескольких дней низкая среднесуточная температура наружного воздуха. Решение о запуске котельных принимают органы местного самоуправления.
В целом готовность Омской области к началу отопительного сезона составляет более 90%.
«Сейчас коммунальные службы продолжают проводить проверку тепловых сетей и подготавливают коммуникации, чтобы обеспечить безаварийное прохождение осенне-зимнего сезона», — пояснил министр.
Однако даже после официального старта отопительного сезона тепло в дома приходит не сразу. В первую очередь к теплу подключают учреждения образования, здравоохранения и социальные объекты. Сроки запуска тепла в дома зависят, в том числе, и от готовности теплового узла самого дома.