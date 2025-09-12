На выборах в Ростовской области дистанционно проголосовали уже 130 тысяч человек

К полудню 12 сентября на губернаторских выборах в Ростовской области дистанционно проголосовали уже более половины избирателей, заранее заявивших о своем желании сделать выбор в онлайн-режиме. Об этом сообщает донской Избирком.
По последним данным, кандидатов поддержали почти 130 тысяч из запланированных 258 тысяч человек.
Воспользоваться возможностью дистанционного голосования можно на выборах всех уровней в круглосуточном режиме до 20 часов 14 сентября. Выразить свою позицию можно также на избирательном участке и на дому.
— Дистанционный формат удобен, прост и позволяет каждому выбрать комфортное время и место для участия в выборах, — отметил председатель Избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров.
Подпишись на нас в Telegram.