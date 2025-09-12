Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как поступать, чтобы белорусы «меньше валялись в больницах» и были здоровы. Как пишет БелТА, Лукашенко высказался об этом во время общения с минчанами в Лошицком парке, где был реконструирован ряд объектов.
Как один из залогов здоровья президент отметил регулярные занятия спортом. Например, как в Китае, где массовые физическая культура и спорт охватывают и молодых людей, и пенсионеров.
Также Лукашенко привел примерный график физической активности:
«Занимайтесь спортом. Я рекомендовал всегда. Два часа в день. И водите за собой своих детей».
Назвал президент Беларуси и еще один фактор:
«Это ради того, чтобы вы меньше валялись в больницах, чтобы вы были здоровы. Здоровья вам! Как я говорю, все остальное мы купим».
Также Лукашенко сказал белорусам ковыряться в земле и сидеть на ней босиком, а не в ресторанах.