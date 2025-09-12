Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как поступать, чтобы белорусы «меньше валялись в больницах» и были здоровы. Как пишет БелТА, Лукашенко высказался об этом во время общения с минчанами в Лошицком парке, где был реконструирован ряд объектов.