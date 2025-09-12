Ричмонд
Лукашенко сказал, как поступать, чтобы белорусы «меньше валялись в больницах» и были здоровы

Лукашенко сказал, как поступать, чтобы белорусы «меньше валялись в больницах».

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, как поступать, чтобы белорусы «меньше валялись в больницах» и были здоровы. Как пишет БелТА, Лукашенко высказался об этом во время общения с минчанами в Лошицком парке, где был реконструирован ряд объектов.

Как один из залогов здоровья президент отметил регулярные занятия спортом. Например, как в Китае, где массовые физическая культура и спорт охватывают и молодых людей, и пенсионеров.

Также Лукашенко привел примерный график физической активности:

«Занимайтесь спортом. Я рекомендовал всегда. Два часа в день. И водите за собой своих детей».

Назвал президент Беларуси и еще один фактор:

«Это ради того, чтобы вы меньше валялись в больницах, чтобы вы были здоровы. Здоровья вам! Как я говорю, все остальное мы купим».

Также Лукашенко сказал белорусам ковыряться в земле и сидеть на ней босиком, а не в ресторанах.

