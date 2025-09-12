В аэропорту Иркутска возникла серьезная неисправность самолета и риск возгорания. Такую легенду продемонстрировали в рамках.
аварийно-спасательных учений. В 14:00 специалисты объявили тревогу, а сотрудники МЧС прибыли на место происшествия. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе аэропорта.
В приоритете было обеспечить безопасность при посадке самолета с неисправными шасси, создав пенную подушку на полосе для предотвращения пожара. После успешного приземления «пострадавших пассажиров» эвакуировали в медицинский пункт. В конце учений поврежденное воздушное судно подняли с помощью крана.
— В условиях, имитирующих реальные, мы оттачиваем навыки, важные для быстрого и устранения последствий авиационных происшествий, — сказал начальник Службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Иркутска Григорий Амбросов.
Для отработки действий использовали тренировочный самолет Ту-154. Это позволило экипажу отточить стандартные процедуры и снизить вероятность ошибок при реальной аварии.