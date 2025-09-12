В Тюменской области стартует конкурс «Трудовой код»

Прием заявок на конкурс «Трудовой код», который направлен на популяризацию успехов представителей разных профессиональных сфер, объявлен в Тюменской области. Состязание проходит по нацпроекту «Кадры», сообщили в департаменте труда и занятости населения региона.
К участию в конкурсе приглашаются физические лица, проживающие в области и работающие в организациях или у индивидуальных предпринимателей, а также юридические лица, осуществляющие деятельность на территории региона.
Они могут претендовать на награды в четырех номинациях: «человек труда», «предприниматель — созидатель», «трудовая династия», «молодой профессионал».
Награждение победителей состоится в октябре 2025 года. Участие бесплатное. Заявки принимаются в электронном виде до 26 сентября 2025 года включительно на адрес электронной почты: PuzininaMO@72to.ru. Более подробную информацию о проведении конкурса и подаче заявок можно получить у специалистов департамента труда и занятости населения Тюменской области по телефонам: +7 (34−52) 42−60−02, 42−61−23.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.