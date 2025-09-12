В подмосковной Лобне обновили дворец детского и юношеского творчества

До начала работ помещения центра находились в неудовлетворительном состоянии, все инженерные системы требовали замены и модернизации. В здании площадью почти 1 тыс. кв. м провели фасадные и кровельные работы, обустроили входную зону, заменили системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования, а также модернизировали системы связи и видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации.