В подмосковной Лобне обновили дворец детского и юношеского творчества

Капитальный ремонт подразделения дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» в Лобне Московской области подходит к концу. Открыть обновленное учреждение планируют в сентябре в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщила глава муниципалитета Анна Кротова.
До начала работ помещения центра находились в неудовлетворительном состоянии, все инженерные системы требовали замены и модернизации. В здании площадью почти 1 тыс. кв. м провели фасадные и кровельные работы, обустроили входную зону, заменили системы электро- и водоснабжения, отопления, канализации, вентиляции и кондиционирования, а также модернизировали системы связи и видеонаблюдения, оповещения о пожаре, охранной сигнализации.
«Здание в микрорайоне Красная Поляна значительно преобразилось. На объекте задействовано 40 рабочих. Ведутся финальные внутренние отделочные работы. Ожидается поставка первой партии мебели для кабинетов. Территория вокруг учреждения также будет благоустроена», — написала Анна Кротова в своем телеграм-канале.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.